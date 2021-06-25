Страна-недруг России не забыла вклад Москвы в преодоление мировых кризисов и вышла с инициативой к Евросоюзу
Чехия призвала Евросоюз налаживать диалог с Россией, как это делают США. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что нужно подобрать подходящий формат.
«США ведет диалог с Россией, почему этого не может делать и Евросоюз?» - задался вопросом чешский премьер.
Он предложил, чтобы представители 27 стран Евросоюза договорились о темах диалога с Россией. Непосредственно переговоры могли бы вести президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, председатели Европейского совета и Еврокомиссии.
Премьер Чехии напомнил европейским коллегам, что Россия «играет важную роль в решении разных проблем». Бабиш указал на вклад Москвы в преодоление мировых кризисов. Об этом пишет РИА Новости.
В апреле Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в Врбетице. После этого стороны сократили штаты дипмиссий. Россия включила страну в список недругов наряду с США.