Страна из списка недругов России уволила 71 сотрудника расположенного в Москве посольства

Политика

Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника. До конца мая работы в дипмиссии лишатся еще 7 человек.

Об этом сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова. Работники, нанятые на месте, получили извещения об увольнении.

«...Общее число уволенных составит 79 человек», - сказала Давидова РИА Новости.

В дипмиссии республики останутся работать 19 россиян - соответствующее решение приняла российская сторона.

Напомним, Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах. В дипмиссиях останутся работать по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 человек, нанятых на месте.

Ранее Россия включила Чехию в список недружественных стран.