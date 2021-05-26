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Политика

Страна из списка недругов России уволила 71 сотрудника расположенного в Москве посольства

Лилия Караева
26 мая, 2021 08:23
1 мин
Лилия Караева
26 мая, 2021 08:23
1 мин
Прага
Pixabay

Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника. До конца мая работы в дипмиссии лишатся еще 7 человек.

Об этом сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова. Работники, нанятые на месте, получили извещения об увольнении.

«...Общее число уволенных составит 79 человек», - сказала Давидова РИА Новости.

В дипмиссии республики останутся работать 19 россиян - соответствующее решение приняла российская сторона.

Напомним, Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах. В дипмиссиях останутся работать по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 человек, нанятых на месте.

Ранее Россия включила Чехию в список недружественных стран.

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