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Политика
Страна из списка недругов России уволила 71 сотрудника расположенного в Москве посольства
26 мая, 2021 08:23
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Pixabay
Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника. До конца мая работы в дипмиссии лишатся еще 7 человек.
Об этом сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова. Работники, нанятые на месте, получили извещения об увольнении.
«...Общее число уволенных составит 79 человек», - сказала Давидова РИА Новости.
В дипмиссии республики останутся работать 19 россиян - соответствующее решение приняла российская сторона.
Напомним, Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах. В дипмиссиях останутся работать по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 человек, нанятых на месте.
Ранее Россия включила Чехию в список недружественных стран.
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