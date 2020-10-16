Страдания продолжаются: экс-губернатор Хабаровского края Фургал нуждается в томографии

Фото: правительство Хабаровского края

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в московском следственном изоляторе «Лефортово», рассказал о наличии у него проблемы со здоровьем.

Как сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, незадолго до ареста врачи выявили у него «некий серьезный процесс», и теперь он нуждается в компьютерной томографии. Она отметила, что экс-губернатор не давал разрешения разглашать название заболевания.

Известно, что у следователя есть выписки из больниц Хабаровска о здоровье Фургала, но их не передают в медицинскую часть СИЗО. Над решением данного вопроса работают адвокаты экс-губернатора, сказала член ОНК, сообщает телеканал «360».

Ранее Фургал пожаловался на халатное обращение, которому он подвергается в ходе своего пребывания в СИЗО «Лефортово».

Из-за отсутствия офтальмолога в учреждении, квалифицированную помощь не оказывают как Фургалу, так и остальным находящимся в изоляторе людям. Правозащитники настаивают на перевозке больных в «Матросскую Тишину», где им смогут оказать должную помощь.