Сторонники Трампа заявили о его вступлении в должность в качестве главы «суверенных» США

Политика

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вдохновленные теорией заговора, распространяют сообщения о том, что 4 марта текущего года он вступит в должность как глава «суверенных» Соединенных Штатов.

Конспирологи не верят в победу на президентских выборах Джо Байдена. Теория заговора QAnon основывается на постах пользователя с таким никнеймом, который утверждает, что обладает высшим уровнем допуска к гостайне (Q). Согласно этой теории, всем миром, в том числе и США, управляет могущественная клика сатанистов-педофилов, которых поддерживают лидеры Демократической партии, бизнесмены, актеры и знаменитости. Дональд Трамп, согласно этой теории, противостоит тайной организации.

Сторонники QAnon рассылают в соцсетях сообщения о том, что в 1871 году США превратились в коммерческую корпорацию, утратив суверенитет, сообщает телеканал «360».

Окончивший своё президентство Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что он ещё «вернётся». Об этом 45-й президент США заявил во время своего последнего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе», - заявил бывший президент США.

Свои первые выходные после окончания президентского срока Трамп провел за игрой в гольф.

Экс-президент провел всю субботу, 23 января, за игрой в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

После этого Трамп вернулся на курорт Мар-а-Лаго, где располагается его поместье.