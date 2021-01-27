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Сторонники Трампа заявили о его вступлении в должность в качестве главы «суверенных» США

Артем Денисов
27 января, 2021 03:18
2 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 03:18
2 мин
Трамп
Youtube / Trump White House

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вдохновленные теорией заговора, распространяют сообщения о том, что 4 марта текущего года он вступит в должность как глава «суверенных» Соединенных Штатов.

Конспирологи не верят в победу на президентских выборах Джо Байдена. Теория заговора QAnon основывается на постах пользователя с таким никнеймом, который утверждает, что обладает высшим уровнем допуска к гостайне (Q). Согласно этой теории, всем миром, в том числе и США, управляет могущественная клика сатанистов-педофилов, которых поддерживают лидеры Демократической партии, бизнесмены, актеры и знаменитости. Дональд Трамп, согласно этой теории, противостоит тайной организации.

Сторонники QAnon рассылают в соцсетях сообщения о том, что в 1871 году США превратились в коммерческую корпорацию, утратив суверенитет, сообщает телеканал «360».

Окончивший своё президентство Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что он ещё «вернётся». Об этом 45-й президент США заявил во время своего последнего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе», - заявил бывший президент США.

Свои первые выходные после окончания президентского срока Трамп провел за игрой в гольф.

Экс-президент провел всю субботу, 23 января, за игрой в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

После этого Трамп вернулся на курорт Мар-а-Лаго, где располагается его поместье.

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США
Трамп
Теория заговора
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