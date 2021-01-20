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I'll be back: Дональд Трамп пообещал вернуться

Антон Мельников
20 января, 2021 17:58
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 17:58
1 мин
Youtube / Trump White House
Youtube / Trump White House

Окончивший своё президентство Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что он ещё «вернётся». Об этом 45-й президент США заявил во время своего последнего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе», - заявил бывший президент США.

Как именно и когда Трамп собирается вернуться – он не уточнил, передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Трамп не дожидаясь инаугурации Джо Байдена покинул Белый дом.

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