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Политика
I'll be back: Дональд Трамп пообещал вернуться
20 января, 2021 17:58
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Youtube / Trump White House
Окончивший своё президентство Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что он ещё «вернётся». Об этом 45-й президент США заявил во время своего последнего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.
«Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе», - заявил бывший президент США.
Как именно и когда Трамп собирается вернуться – он не уточнил, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Трамп не дожидаясь инаугурации Джо Байдена покинул Белый дом.
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