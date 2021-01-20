Политика

45-й президент США Дональд Трамп улетел из Белого дома на вертолете за несколько часов до инаугурации преемника Джозефа Байдена. С супругой Меланьей он направился на авиационную базу Эндрюс в штате Мэриленд.

Там должна состояться прощальная церемония. Затем Трамп отправится во Флориду, в город Палм-Бич. Здесь президент планирует жить после окончания президентского срока, пишет РБК.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится в 20:00 по Москве. Трамп заявлял, что не будет присутствовать на ней. Уходящий президент не должен участвовать в церемонии, но традиционно президенты присутствуют.

Ранее в штабе Байдена раскрыли подробности вступления в должность главы США.