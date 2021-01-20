Политика

20 января состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена. Его штаб раскрыл подробности сегодняшней церемонии вступления в должность главы государства.

В 16:45 по Москве Байден с женой Джилл и вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем посетят службу. Она пройдет в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

В 18:30 Байден с Харрис посетят Капитолий. Там спустя 45 минут присягу примет вице-президент, а затем и сам Байден. Это состоится в 20:00 по Москве.

Затем политики примут небольшой парад войск. Байден возложит венок к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. В 23:15 по московскому времени его проводят в Белый дом.

Здесь Байден подпишет ряд исполнительных указов. Затем в 4:48 четверга по Москве политики посетят праздничную программу и выступят с речами. Затем две семьи появятся на балконе Белого дома, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп с супругой Меланией за 4 часа до церемонии улетят в Палм-Бич. Они пропустят инаугурацию. Байден назвал такое решение хорошим.

До этого Трамп записал прощальное обращение к нации.