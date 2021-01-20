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Политика

Дональд Трамп простился с нацией Соединенных Штатов Америки

Антон Мельников
20 января, 2021 00:30
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 00:30
1 мин
Youtube / The White House
Youtube / The White House

Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к американцам. Сегодня, 20 января, срок его президентских полномочий закончился.

Трамп поблагодарил своих сторонников и пожелал удачи администрации нового президента США Джо Байдена. Особенно Трамп отметил, что при нём США не начинали новых войн.

Также он осудил недавний штурм Капитолия в Вашингтоне и добавил, что политическое движение, которое он начал, «ещё только начинается», передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

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США
Дональд Трамп
президент
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