Дональд Трамп простился с нацией Соединенных Штатов Америки

Политика

Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к американцам. Сегодня, 20 января, срок его президентских полномочий закончился.

Трамп поблагодарил своих сторонников и пожелал удачи администрации нового президента США Джо Байдена. Особенно Трамп отметил, что при нём США не начинали новых войн.

Также он осудил недавний штурм Капитолия в Вашингтоне и добавил, что политическое движение, которое он начал, «ещё только начинается», передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».