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Столичная прокуратура готовится «вязать» встречающих Алексея Навального

Антон Мельников
15 января, 2021 20:02
1 мин
Facebook.com/navalny
Facebook.com/navalny

Московская прокуратура выпустила заявление по поводу возврата политика Алексея Навального в Россию, которое запланировано на 17 января. Тех, кто собрался встречать оппозиционера в аэропорту, ведомство предупреждает о «несогласованном массовом мероприятии».

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», - сообщается на сайте прокуратуры.

Ведомство поясняет, что участие в несогласованном мероприятии повлечет «установленную законодательством РФ ответственность».

В прокуратуре также отметили, что «призывающие к участию в публичном мероприятии» лица получили предупреждения, передаёт Znak.com.

Ранее стало известно, что прилет Навального во Внуково запретили снимать.

темы
Москва
Алексей Навальный
оппозиция
Прокуратура
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