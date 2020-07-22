Старшине ВМС США грозит 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России

Политика

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Старшина ВМС США Чарльз Бриггс обвиняется в передаче российскому гражданину секретной информации. Ему грозит до 64 лет тюрьмы.

Как сообщила директор по общественным связям ВМС по северо-восточному региону Бет Бейкер, в случае признания вины судом Бриггсу также грозит разжалование в рядовые, штрафы и конфискация имущества.

Как утверждается в обвинительном заключении, в январе прошлого года Бриггс, нес службу на авиабазе Оффат в штате Небраска. Старшина воспользовался «правительственным компьютером», получил доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения и передал их гражданину России, пишет «РИА Новости».

Приговорённый за шпионаж к 16 годам колонии строгого режима американец Пол Уилан рассматривает возможность отказа от обжалования приговора.