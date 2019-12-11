Американский шпион угрожает тюремщикам просверлить им головы

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан угрожает российским сотрудникам ФСИН.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Пол Уилан ведёт себя вызывающе. Он, как оказалось, угрожает сотрудникам ФСИН. В частности, он заявлял, что просверлит им головы дрелью.

«Если цель этих действий — но, наверное, адвокаты его должны советовать, как себя вести, — заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно», - отметил шеф российской дипломатии, пишет телеграмм-канал «RT».

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году во время шпионской акции. Он является гражданином сразу нескольких стран: США, Канады, Ирландии, также он подданный Британии. Срок за шпионаж — до 20 лет колонии.

В сентябре CNN сообщила, что в 2017 году США в ходе секретной миссии успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Он якобы был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства.

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