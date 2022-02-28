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Политика
Стало известно, в какой стране могут состояться следующие переговоры России и Украины
28 февраля, 2022 11:16
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Marcin Banaszkiewicz/Fotonews
Следующие переговоры между Россией и Украиной, теоретически, могут состояться в Варшаве. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его словам, столица республики может стать местом встречи делегаций вышеупомянутых государств в том случае, если с соответствующей просьбой к властям Польши обратиться президент Украины Владимир Зеленский.
«Если это должно привести к завершению этой войны, то со всей уверенностью», — уточнил Яблоньский.
В заключение он добавил, что не верит сейчас России, назначающей якобы мирные переговоры, продолжая при этом «вести обстрел», передаёт ТАСС.
Ранее помощник российского президента Владимир Мединский рассказал о предстоящих переговорах с украинской делегацией.
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