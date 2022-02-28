«Не спали всю ночь»: Владимир Мединский раскрыл подробности предстоящих переговоров РФ и Украины
Украинская делегация должна прибыть на переговоры Москва-Киев в ближайшее время. Стороны сядут за стол переговоров в ближайшие часы. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации», — подчеркнул он.
По словам госслужащего, время встречи несколько раз приходилось переносить из-за сложной логистики, но поскольку в половину двенадцатого делегация из Украины уже прибудет в Гомельскую область, по планам, разговор начнётся в 12 часов дня по Москве. Состав делегации из республики пока не раскрывается.
Мединский подчеркнул, что российская делегация, в свою очередь, прибыла к месту переговоров вечером 27 февраля. По его словам, власти РФ заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на «какие-то договорённости», отвечающие интересам обеих стран, поскольку «каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты», передаёт «Белта».
О том, что в ходе спецоперации могли пострадать российские военнослужащие, помощник президента РФ упоминать не стал.