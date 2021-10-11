Стало известно об угрозе жизни президенту из-за его борьбы с наркомафией
Безопасность президента оказалась под угрозой. Это связано с раскрытием большой и очень опасной группировки, связанной с наркотрафиком.
Речь идет об угрозе жизни президенту Сербии Александру Вучичу. О ней рассказал министр внутренних дел страны Александр Вулин.
Он сообщил о раскрытии преступной группировки, на счету которой, как минимум, семь убийств. У мафии остались главари, которые находятся в бегах.
«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой», - сказал Вулин. Его слова приводит РИА Новости.
Он является целью наркобоссов как политическая личность, гарантирующая стабильность Сербии, считает Вулин: убийство главы МВД не имеет смысла, поскольку парламент заменит министра через месяц-два.
Ранее экс-заключенный российской колонии рассказал о работе пыточных бригад в иркутском СИЗО. По его словам, садисты принимали наркотики и стероиды.