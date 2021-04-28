Политика

Продажа украинского газа жителям страны по завышенной цене - результат аферы главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук. Он напомнил, что Зеленский обещал в два раза снизить тарифы на газ, однако «совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался».

По данным Корнейчука, себестоимость газа с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), монополисты продают его населению в 2-2,5 раза дороже. «Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже», - сказал политолог. Он отмечает, что на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают президента Украины, сообщает РИА «Новости».

Депутат украинского парламента Ренат Кузьмин сообщил, что отказ главы государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным может привести его к потере власти.