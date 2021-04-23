Владимир Зеленский может потерять власть после отказа российскому президенту

Политика

Депутат украинского парламента Ренат Кузьмин сообщил, что отказ главы государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным может привести его к потере власти.

Как считает народный избранник, встреча политиков может обернуться не только восстановлением двусторонних отношений, но и установлением мира в Донбассе. При этом такая ситуация испортит отношения Киева с Вашингтоном и Лондоном.

«Не поедет – все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», – отметил Кузьмин, сообщает «Рен ТВ».

20 апреля Украинский президент предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт. «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - отметил Зеленский.

Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями.