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Политика
Стало известно о трудящихся на белорусских заводах шпионах Запада
23 сентября, 2021 11:46
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Беларуси Александр Лукашенко выяснил, что на заводах республики трудятся шпионы Запада. По его словам, они намереваются выяснить, каким образом глава местного Минпрома Пётр Пархомчик и курирующий эту область вице-премьер Юрий Назаров пытаются обойти введённые санкции.
«Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось», — объявил Лукашенко вышеупомянутым подчинённым.
Он подчеркнул, что некоторых уже удалось выловить, и они «сядут, и надолго». Остальные же пока работает на деньги иностранцев и пытаются всеми силами помешать экономике развиться, передаёт «БелТА».
Ранее в Москве белорус вышел на красную площадь с требованием прекратить кормить режим Лукашенко.
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