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Политика
Стало известно о самочувствии ушедшего на самоизоляцию Владимира Путина
20 сентября, 2021 13:14
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Официальной резиденции президента РФ рассказали о самочувствии главы государства Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидер страны в настоящее время чувствует себя очень хорошо, даже «прекрасно».
Известно, что он продолжает работать, правда, пока принимает участие в мероприятиях в режиме видеоконференции. До конца этой недели Путин будет выполнять свои обязанности исключительно в формате онлайн. Когда российский президент выйдет из самоизоляции, пока неясно, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о намерении «скрыться» от общества из-за угрозы заражения коронавирусом буквально на пару дней, однако Песков внес коррективы в его заявление.
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