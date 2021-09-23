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Политика
Стало известно о росте заболеваемости коронавирусом в Кремле
23 сентября, 2021 13:18
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, насколько эффективно трудится ушедший на самоизоляцию лидер страны Владимир Путин. По его словам, со своими обязанностями глава государства справляется, снижение активности его работы пока не наблюдается.
При этом, как оказалось, близкое окружение Путина продолжает заболевать коронавирусом.
«Вы видите, что цифры пошли у нас вверх. Так постепенно. Продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», - приводит цитату официального представителя Кремля Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее стало известно о самочувствии Путина.
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