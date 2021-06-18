Стало известно о риске румынского сценария смены власти в Беларуси. Кто от этого выиграет?
Намеревавшийся участвовать в выборах президента Беларуси экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико рассказал о риске реализации румынского сценария смены власти в республике. Он возможен, если «проспать» ситуацию с управляемой сменой руководителя.
Об этом пишет РБК, который задал соответствующий вопрос находящемуся под арестом в Беларуси экс-банкиру. Он допустил сценарий смены власти, аналогичный событиям в Румынии в 1989 году.
От этого, считает Бабарико, никто не выиграет, даже Россия.
«События с мая по август 2020-го развивались так стремительно, что никто не успел среагировать. И не дай Бог, если реализуется сценарий Румынии, от этого никто не выиграет. Хоть сейчас кажется, что в Беларуси этого не может быть, но вероятность на самом деле существует», - заявил Бабарико.
Напомним, в 1989 году правитель Румынии Николае Чаушеску пытался бежать из страны в ходе антикоммунистического восстания. Его схватили, осудили и расстреляли.
Ранее о риске повторения президентом Беларуси Александром Лукашенко судьбы Чаушеску заявил экс-глава Эстонии Тоомас Ильвес.