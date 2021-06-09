Белорусский «диктатор» может повторить судьбу румынского правителя Чаушеску
Президент Беларуси Александр Лукашенко может повторить судьбу расстрелянного румынского правителя Николае Чаушеску. Такое предположение высказал экс-глава Эстонии Тоомас Ильвес.
«Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним», - сказал политик порталу «Хартыя-97».
Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».
По мнению экс-президента, на людей в ОМОНе нужно «оказывать психологическое давление», в частности, публиковать их фотографии и личные данные.
«Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине», — заявил экс-президент.
Ранее стало известно, что ЕС завершает работу над санкциями против критически важных секторов белорусской экономики. Ограничения станут ответом на принудительную посадку самолета в Минске 23 мая.