Стало известно о предпринимаемых Москвой и талибами* «совместных усилиях»
Москва рассчитывает на то, что представители радикального исламистского движения «Талибан»* в скором времени начнут выполнять свои обещания. В первую очередь, речь идёт о стабилизации ситуации в Афганистане.
По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, пока обстановка складывается непростая.
«Мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — цитирует его ТАСС.
Руденко подчеркнул, что после прихода талибов* к власти, центрально-азиатские партнёры России оказались уязвимы, это настораживает.
Ранее стало известно о том, что талибы* приняли участие в организации процесса голосования за кандидатов в депутаты Госдумы.
*«Талибан» (*талибы) — запрещённая в РФ террористическая организация.