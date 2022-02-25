Новости – Политика
Политика
Стало известно о местоположении Владимира Зеленского
25 февраля, 2022 20:26
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tg Раньше всех. Ну почти.
Президент Украины Владимир Зеленский находится в столице. Об этом заявил сам украинский глава, записав видеоролик.
При этом президент отметил, что в Киеве вместе с ним находятся премьер-министр, лидер фракции, глава офиса президента и его советник. Все представители украинского руководства на видео стоят вместе с Зеленским.
Ранее появлялись сообщения, что Зеленского могли эвакуировать в бункер из-за приближения к Киеву войск РФ.
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