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Политика
Владимир Зеленский помещён в бункер из-за наступления войск РФ
25 февраля, 2022 14:11
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Украинский президент Владимир Зеленский был перевезён в бункер. Решение принято на фоне приближения российских войск к столице Украины. Об этом ссылаясь на источники заявил телеканал CNN.
«Зеленского вывезли в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву», — сообщил телеканал.
О том, где именно находится бункер и как давно президент был туда эвакуирован, не сообщается.
Ранее сам Зеленский заявил, что для военных РФ он стал «целью номер один». Вторая цель, по его словам – это семья украинского президента.
Ранее стало известно, что связь с Зеленским не смог установить премьер Италии Марио Драги. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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