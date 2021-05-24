Стало известно место встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии. Об этом пишут западные СМИ.

Вероятнее всего, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве. Однако точные время и место встречи пока не известны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее, что окончательной договоренности о проведении встречи Путина и Байдена. При этом он подтвердил, что саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц». Госсекретарь США Энтони Блинкен, также, не назвав точные время и место встречи, заявил, что президенты могут встретиться в предстоящие недели, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Владимир Путин переехал из Кремля на курорт.