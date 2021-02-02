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Стало известно место проведения всех матчей Чемпионата Мира по хоккею 2021 года

Антон Мельников
2 февраля, 2021 18:22
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 18:22
1 мин
Pixabay
Pixabay

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение по предстоящему Чемпионату мира по хоккею 2021 года. Все матчи пройдут в Латвии.

IIHF пояснила, что не решение провести все игры в одной стране обусловлено пандемией COVID-19. Решение о том, будут ли на играх зрители, будет принято позднее.

Все игры чемпионата пройдут в латвийской столице – Риге. Расписание матчей IIHF составит позже, передаёт Lenta.ru.

Напомним, ЧМ по хоккею 2021 года должен был состояться в двух странах – в Латвии и Беларуси. Однако, из-за политической обстановки в Беларуси, республике в проведении матчей было решено отказать.

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