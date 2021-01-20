Стали известны цели Джо Байдена на посту президента США

Политика

Администрация нового президента США Джо Байдена озвучила приоритеты главы государства.

Согласно информации на официальном сайте Белого дома, в первую очередь новая администрация озаботится борьбой с распространением COVID-19. Также команда Байдена озабочена проблемами изменения климата и расовой справедливостью.

Кроме того, новая администрация займется вопросами здравоохранения и экономики.

Особое внимание планируется уделить восстановлению роли Соединенных Штатов в мире и проблемам миграции, передаёт Lenta.ru.

Ранее стало известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Байдену личное послание.