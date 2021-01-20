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Политика
Стали известны цели Джо Байдена на посту президента США
20 января, 2021 21:40
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Youtube / Joe Biden
Администрация нового президента США Джо Байдена озвучила приоритеты главы государства.
Согласно информации на официальном сайте Белого дома, в первую очередь новая администрация озаботится борьбой с распространением COVID-19. Также команда Байдена озабочена проблемами изменения климата и расовой справедливостью.
Кроме того, новая администрация займется вопросами здравоохранения и экономики.
Особое внимание планируется уделить восстановлению роли Соединенных Штатов в мире и проблемам миграции, передаёт Lenta.ru.
Ранее стало известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Байдену личное послание.
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