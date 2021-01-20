Политика

Американская телекомпания CNN, со ссылкой на источники в правительственных кругах США, сообщила, что уходящий со своего поста президент США Дональд Трамп оставил записку следующему президенту страны – Джо Байдену.

Послание преемнику Трамп мог оставить в верхнем ящике президентского стола в Овальном кабинете Белого дома. О чём говорится в записке пока неизвестно.

Тоже самое сделала и бывшая первая леди США – Мелания Трамп. Она, по данным телекомпании, оставила «короткую приветственную записку» супруге Джо Байдена Джилл, которая станет первой леди после инаугурации, передаёт «ТАСС».

Ранее Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что он вернётся.