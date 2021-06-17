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Политика
Стали известны сроки возвращения российского посла в США
17 июня, 2021 11:55
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Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов должен вернуться в Вашингтон в скором времени.
«На днях, наверное, прилетит», — заявил Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее сообщалось о том, что Владимиру Путину удалось вернуть России статус великой державы во время встречи с Джо Байденом.
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