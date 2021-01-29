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Стали известны причины тайной инаугурации Александра Лукашенко

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 13:02
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 13:02
1 мин
youtube.com
youtube.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему пришлось проводить тайную инаугурацию. Он официально вступил в должность главы государства без анонсирования данного события из-за готовящихся в стране провокаций.

По его словам, протестующие намеревались закидать автобус с депутатами коктейлем Молотова, разбив окно. Об этом ему стало известно накануне инаугурацию. Некто положил ему на стол документы, подтверждающие данную теорию.

«Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», – цитирует лидера РБ Telegram-канал «Пул первого».

Ранее Лукашенко жестко отреагировал на то, что некоторые страны раскритиковали его тайную инаугурацию. Он отметил, что Беларусь имеет право никого не предупреждать об этом.

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Александр Лукашенко
Беларусь
протесты
Инаугурация
1 мин
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