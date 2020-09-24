Александр Лукашенко жестко ответил на реакцию ряда стран на «тайную» инаугурацию
Президент Беларуси заявил, что некоторые страны заняли неконструктивную позицию после его инаугурации.
«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то, что будем проводить это мероприятие». По его словам, это внутренне дело республики и по законам Беларуси «мы никого не должны предупреждать».
Лукашенко отметил, что на инаугурации присутствовало вместе с военными около 2 тыс. человек и это трудно назвать тайной. Также белорусский лидер заявил, что Минск «никого и не просил» признавать выборы и легитимность президента Беларуси, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее на Украине призвали отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске.
Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.