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Александр Лукашенко жестко ответил на реакцию ряда стран на «тайную» инаугурацию

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 11:56
2 мин
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President.gov.by

Президент Беларуси заявил, что некоторые страны заняли неконструктивную позицию после его инаугурации.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то, что будем проводить это мероприятие». По его словам, это внутренне дело республики и по законам Беларуси «мы никого не должны предупреждать».

Лукашенко отметил, что на инаугурации присутствовало вместе с военными около 2 тыс. человек и это трудно назвать тайной. Также белорусский лидер заявил, что Минск «никого и не просил» признавать выборы и легитимность президента Беларуси, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее на Украине призвали отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске.

Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

темы
политика
Александр Лукашенко
инаугурация
2 мин