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На Украине призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 10:12
1 мин
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фото: Wikipedia

На Украине призвали отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске. Об этом говорится опубликованном сегодня соответствующем заявлении.

Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Украинские депутаты назвали инаугурацию Лукашенко «фарсом», а президента Беларуси нелегитимным, пишет «РИА Новости».

Первой страной ЕС, которая не признала легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, стала Словакия.

темы
Украина
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
Донбасс
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