На Украине призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

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На Украине призвали отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске. Об этом говорится опубликованном сегодня соответствующем заявлении.

Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.

Украинские депутаты назвали инаугурацию Лукашенко «фарсом», а президента Беларуси нелегитимным, пишет «РИА Новости».

Первой страной ЕС, которая не признала легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, стала Словакия.