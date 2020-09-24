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Политика
На Украине призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
24 сентября, 2020 10:12
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фото: Wikipedia
На Украине призвали отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске. Об этом говорится опубликованном сегодня соответствующем заявлении.
Межфракционное объединение в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
Украинские депутаты назвали инаугурацию Лукашенко «фарсом», а президента Беларуси нелегитимным, пишет «РИА Новости».
Первой страной ЕС, которая не признала легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, стала Словакия.
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