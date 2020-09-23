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Словакия стала первой из стран ЕС, которая заявила, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Также он возложил ответственность на белорусского лидера за проведение «не свободных» президентских выборов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что белорусском Дворце Независимости состоялась тайная коронация Лукашенко - он снова официально вступил в должность президента. Впервые в истории республики инаугурация никак не анонсировалась.