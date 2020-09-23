Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

МИД Словакии: инаугурация Александра Лукашенко не имеет легитимности

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 14:22
1 мин
1
фото: Pixabay

Словакия стала первой из стран ЕС, которая заявила, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Также он возложил ответственность на белорусского лидера за проведение «не свободных» президентских выборов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что белорусском Дворце Независимости состоялась тайная коронация Лукашенко - он снова официально вступил в должность президента. Впервые в истории республики инаугурация никак не анонсировалась.

темы
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
Словакия
1 мин