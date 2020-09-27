Стал известен день перехода Азербайджана на военное положение

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переходе страны на военное положение с 28 сентября. Ранее подобный режим был введен в ряде регионов.

О решении сообщил глава отдела внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, с 28 сентября на нескольких территориях вводится комендантский час с 21:00 (20:00 по Москве) до 06:00 (5:00 по Москве). Режим введут в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях целого ряда районов.

Ранее стало известно о том, что в Армении, в связи с военным положением, было экстренно организовано заседание парламента страны.