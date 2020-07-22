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США заявили о невозможности наладить отношения с Россией по вине Москвы

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 23:39
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Фото
Фото: Pixabay

Прогресс во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона на данном этапе практически невозможен из-за поведения России, уверен первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Соответствующее заявление он сделал на слушаниях по американо-китайским отношениям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Недавние шаги, которые мы [правительство США] делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами», — цитирует спикера ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в «подкупе» Всемирной организации здравоохранения во время пандемии COVID-19. Помпео полагает, что именно действия китайских политиков привели к смерти такого количества людей, в том числе британцев, от коронавируса.

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США
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