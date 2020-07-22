Госсекретарь США обвинил Китай в «подкупе» ВОЗ и гибели людей от коронавируса

Политика

Фото: U.S. Department of State / Flickr

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в «подкупе» Всемирной организации здравоохранения во время пандемии COVID-19. Помпео полагает, что именно действия китайских политиков привели к смерти такого количества людей, в том числе британцев, от коронавируса.

Помпео подчеркнул, что теперь американские власти считают ВОЗ политической организацией, а не научной, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о готовности и дальше сотрудничать с Китаем в разработке вакцины от COVID-19 такое заявление выглядит крайне неуместным, однако госсекретаря это, кажется, не смущает.

Напомним, что в апреле текущего года Трамп приостановил финансирование ВОЗ, а затем и вовсе сообщил о разрыве любых отношений с научной, то есть уже «политической» организацией.