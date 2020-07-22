Дональд Трамп готов наладить отношения с Китаем ради вакцины от COVID-19

Политика

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность работать с Китаем или другими странами, ради того, чтобы США заполучили успешную вакцину от COVID-19. Заявление президента прозвучало на фоне обострения отношений между США и Китаем из-за торговой войны.

«Мы готовы работать с любым, кто добьется для нас хорошего результата», - заявил Трамп в ответ на вопрос, будет ли его администрация сотрудничать с Китаем в разработке вакцин.

Замечания президента о потенциальных вакцинах появились на следующий день после того, как исследователи заявили, что препарат, разработанный китайской компанией CanSino Biologics и военно-исследовательским подразделением Китая, оказался безопасным и вызвал иммунный ответ у большинства испытуемых, отмечает South China Morning Post.

Ранее стало известно, что США могут закупить у фармкомпании Pfizer 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 за 1,95 млрд долларов.