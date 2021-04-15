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Политика

США задействуют против России страны Европы

Лилия Караева
15 апреля, 2021 11:17
1 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 11:17
1 мин
США
Russian Look/Globallookpress

США задействуют союзников в Европе для введения санкций против России. Об этом сообщил близкий к вопросу источник.

«Администрация, как ожидается, объявит о мерах против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками», - заявил собеседник телеканала CNN.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести санкции против России за хакерские атаки на ведомства и вмешательство в выборы-2020. Они могут затронуть суверенный долг РФ.

Из страны планируется выслать 10 российских дипломатов. Будут наложены ограничения на 20 организаций в России и 12 физлиц.

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