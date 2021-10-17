Новости – Политика
Политика
США вновь поманят Украину и Грузию вхождением в НАТО
17 октября, 2021 17:43
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Juan Carlos Rojas/Global Look press
На будущей неделе у главы Пентагона Ллойда Остина запланированы визиты на Украину и в Грузию.
В ходе встреч с представителями политических элит двух стран, глава ведомства пообещает вхождение бывшим странам СССР в Североатлантический альянс, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Стоит напомнить, что странам давно обещают интеграцию в блок, однако из-за нерешенных территориальных споров двери НАТО будут закрыты. На это не согласятся большинство участников альянса.
Помимо этого, стороны должны обсудить безопасность в Черном море.
От Украины требуется большего успеха в проведении реформ для вступления в НАТО, заявил еще в июне генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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