США уже начали готовить санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным

Политика

В США в ближайшее время будет представлен законопроект, который предусматривает новые санкционные ограничения в отношении России. Меры вызваны ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Сенатор уточнил, что законопроект будет представлен уже на этой неделе, передаёт «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня Мосгорсуд постановил заменить Навальному условный срок на реальный. Он может провести в тюрьме до 2,5 лет.