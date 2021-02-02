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США уже начали готовить санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным

Антон Мельников
2 февраля, 2021 23:14
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 23:14
1 мин
Facebook.com/navalny
Facebook.com/navalny

В США в ближайшее время будет представлен законопроект, который предусматривает новые санкционные ограничения в отношении России. Меры вызваны ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Сенатор уточнил, что законопроект будет представлен уже на этой неделе, передаёт «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня Мосгорсуд постановил заменить Навальному условный срок на реальный. Он может провести в тюрьме до 2,5 лет.

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США
санкции
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