США решили усилить активность в области противостояния с Китаем. На этот раз действует ЦРУ
В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США появится специальный центр, который займётся борьбой с исходящими от Китая «вызовами». Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
Новый отдел получит название China Mission Center («Центром миссий, связанных с Китаем»).
По словам американского ведомства, новая структура необходима для того, чтобы отвечать на исходящий со стороны Китая «глобальный вызов», который «затрагивает» все области деятельности ЦРУ.
В заявлении отмечается, что китайские власти становятся «все более враждебными» и это является «важной геополитической угрозой» современности. Создаваемый центр призван «укрепить» работу над этой проблемой.
При это директор ЦРУ подчеркнул, что угрозу представляют именно власти Китая, а не народ этой страны, передает РИА «Новости».
Отметим, в последнее время США наращивают свою активность в области противостояния с Китаем. Ранее американский президент Джо Байден заявил о новом военном партнёрстве с другими странами. По оценкам экспертов, оно призвано укрепить позиции США и союзников в противодействии усилению КНР.