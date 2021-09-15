Джо Байден готовит что-то большое: сразу три страны объединят военные усилия ради противостояния Китаю
Сегодня, 15 сентября, президент США Джо Байден должен заявить о достижении договорённостей с Австралией и Великобританией в сфере военных технологий. Соглашение станет попыткой противостоять Китаю. Об этом сообщили источники в Белом доме издания Politico.
Согласно инсайдерам, Байден заявит о некоторой «инициативе» по нацбезопасности, которая предполагает обмен передовыми военными технологиями. Соглашение призвано упростить обмен между странами передовыми разработками в «ключевых технологических областях». В том числе, речь идет о технологиях в области искусственного интеллекта, кибернетики, подводных систем. Также будет предусмотрен обмен технологиями по «нанесению ударов с большого расстояния».
Непосредственно Китай в сделке трех стран не упоминается. Тем не менее источники убеждены, что подтекст инициативы «состоит в том, что это станет еще одним шагом западных союзников, направленным на противодействие усилению Китая в военной и технологической областях», передаёт РИА «Новости».