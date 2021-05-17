США продадут Израилю высокоточное оружие на фоне обострения конфликта с Палестиной

Политика

США продадут Израилю высокоточное оружие на сумму 735 млн долларов. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет Washington Post.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Примечательно, что Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке за несколько дней до обострения палестино-израильского конфликта, пишет «РИА Новости».

Израиль убил более 200 мирных жителей Палестины.