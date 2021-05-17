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Политика
США продадут Израилю высокоточное оружие на фоне обострения конфликта с Палестиной
17 мая, 2021 16:00
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Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look press
США продадут Израилю высокоточное оружие на сумму 735 млн долларов. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет Washington Post.
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Примечательно, что Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке за несколько дней до обострения палестино-израильского конфликта, пишет «РИА Новости».
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