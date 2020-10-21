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США потребовали от союзников не забывать платить деньги за оборону

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 07:54
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фото: Flickr

Министр обороны США Марк Эспер, заявил, что не только страны НАТО, но и все союзники должны вносить 2 процента от ВВП страны на оборону.

Глава оборонного ведомства отметил, что деньги нужны на сдерживание России и Китая. Он также заявил, что все союзники должны будут встать плечом к плечу в противостоянии угрозе, которая, по его мнению, исходит от РФ и КНР.

По словам Эспера, вооруженные силы России и Китая наращивают мощь и модернизируются. Поэтому все страны-члены НАТО, а также союзники должны соблюдать свои обязательства и делать больший вклад в общую безопасность, пишет «РИА Новости».

Ранее США приняли решение расширить санкции против газопровода «Северный поток-2».

темы
США
политика
НАТО
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