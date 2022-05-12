Новости – Политика
Политика
США подталкивают Европу к эмбарго на поставки российской нефти
12 мая, 2022 19:27
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Вашингтон рассчитывает, что европейские страны введут эмбарго на поставки российской нефти в ближайшее время. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Она заявила, что США смотрят «достаточно оптимистично» на возможность введения эмбарго на поставки нефти из России «если не на этой, то на следующей неделе».
По словам Донфрид, Европа уже очень близка к принятию решения о запрете на поставки российской нефти, пишет «РИА Новости».
Владимир Путин предрек миру очень тяжелые последствия из-за антироссийских санкций и назвал виновных.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости