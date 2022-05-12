Новости – Политика
Политика
Владимир Путин предрек миру очень тяжелые последствия из-за антироссийских санкций и назвал виновных
12 мая, 2022 18:38
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Мировая экономика столкнется с очень тяжелыми последствиями из-за вводимых Западом антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, продолжение одержимой санкционной политики, направленной против России, «неминуемо» приведет к очень тяжелым последствиям, для тех стран, которые вводят эти ограничения.
С «труднообратимыми» последствиями столкнутся и в Евросоюзе и в беднейших странах, где уже ощущают голод.
Вину за эти последствия Путин возложил на «элиты западных стран», которые приносят в жертву весь мир, пытаясь сохранить свое глобальное доминирование, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости