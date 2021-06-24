США отрепетировали нанесение массированных ударов по России
Войска США в ходе учений на Аляске, которые состоялись в мае текущего года, отрабатывали нанесение массированных ударов по территории России, сообщил начальник ГРУ Игорь Костюков.
По его словам, Вашингтон наращивает в Азиатско-Тихоокеанском регионе количество учений с «ярко выраженным антироссийским и антикитайским характером». Костюков отметил, что Пентагон решал «конкретные задачи» по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов и ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов, сообщает «Интерфакс».
«США нацелены на установление контроля над этим регионом мира [Азиатско-Тихоокеанским], где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли», — отметил начальник ГРУ.
Ранее стало известно, что военные США могут восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске, чтобы создать «идеальные условия» для перехвата российских самолетов.