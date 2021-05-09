США восстановят авиабазу на Аляске для перехвата российских самолетов

Политика

Военные США могут восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске, чтобы создать «идеальные условия» для перехвата российских самолетов.

«Истребители были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолетов над Беринговым морем», — сообщил аналитик издания Forbes Дэвид Экс.

По его словам, остров Шемья, на котором расположена авиабаза, находится в 320 км от российской границе. Именно поэтому Эриксон имеет «колоссальное стратегическое значение».

Военная база была заброшена в 1991 года. В настоящее время американские власти выделяют средства на ее восстановление, сообщает РИА «Новости».