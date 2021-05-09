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США восстановят авиабазу на Аляске для перехвата российских самолетов

Артем Денисов
9 мая, 2021 02:29
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 02:29
1 мин
Azamat Imanaliev/Russian Look
Azamat Imanaliev/Russian Look

Военные США могут восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске, чтобы создать «идеальные условия» для перехвата российских самолетов.

«Истребители были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолетов над Беринговым морем», — сообщил аналитик издания Forbes Дэвид Экс.

По его словам, остров Шемья, на котором расположена авиабаза, находится в 320 км от российской границе. Именно поэтому Эриксон имеет «колоссальное стратегическое значение».

Военная база была заброшена в 1991 года. В настоящее время американские власти выделяют средства на ее восстановление, сообщает РИА «Новости».

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ТЕГИ
США
Самолет
Аляска
Военная база
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