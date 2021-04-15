США отменили отправку эсминцев в Черное море после выхода на стрельбы российских кораблей

Политика

США отменили отправку военных кораблей в Черное море. Об этом сообщил источник в турецком МИД.

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море отменен, пишет «РИА Новости».

Можно предположить, что американское командование приняло такое решение после сообщений о том, что корабли Черноморского флота вышли из Севастополя для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений.

В Черное море вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец», а также большие десантные корабли.

МИД России посоветовал США держаться подальше от Крыма и предупредил о рисках.