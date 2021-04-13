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МИД России посоветовал США держаться подальше от Крыма и предупредил о рисках

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 10:33
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 10:33
1 мин
US Navy/via Globallookpress.com
US Navy/via Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предостерег США от провокационных действий в Черном море и посоветовал держаться подальше от Крыма.

По словам Рябкова, заход американских кораблей в Черное море является провокацией. США пытаются играть на нервах у России. Он предупредил, что сейчас риски инцидентов очень высоки, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN во лжи.

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