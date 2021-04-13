МИД России посоветовал США держаться подальше от Крыма и предупредил о рисках

Политика

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предостерег США от провокационных действий в Черном море и посоветовал держаться подальше от Крыма.

По словам Рябкова, заход американских кораблей в Черное море является провокацией. США пытаются играть на нервах у России. Он предупредил, что сейчас риски инцидентов очень высоки, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN во лжи.